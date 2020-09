S nápadem zorganizovat rybářské závody pod hlavičkou DDM Astra Zlín přišel v průběhu rybářského tábora náš lektor. Hned se domluvil s podobně smýšlejícími tatínky, sehnal dobrovolníky a sponzory akce. Bylo rozhodnuto. Akce se nabídla i široké veřejnosti. První rybářské závody dětí a mládeže tak proběhly 29. srpna 2020 na vodní nádrži v Ostratě.

Rybářské závody dětí a mládeže. | Foto: Iva Vladíková, Marcela Obručová

Naše kolegyně Marcela, hlavní fotograf, akci krásně shrnula: "Náš Astra tým k vodě dorazil chvíli po páté hodině ranní. Za svitu čelovek, začali jsme chystat zázemí. Vždy, když se ozvaly zvuky rezonujícího kovového mostku, zvedli jsme hlavy a sledovali další příchozí. S malými závodníky přicházeli tátové, mámy i sourozenci. První nesmělé úsměvy, pozdravy, nezbytná registrace. V očích všech asi ta samá nevyslovená otázka. Tak jaké to tady dnes bude? Pár hodin poté jsme měli jasno. Spolu s dětmi totiž dorazila skupina dospělých úžasňáků. Pomyslný kostým rodiče byl odložen. Tátové nabízeli nezištnou pomoc, rozdávali rady zkušenějších, hýřili vtipem a spolu s dětmi prožívali každý záběr. Přítomné mámy posílaly úsměvy na všechny strany, fandily malým i velkým (vousatým) rybářům, doplňovaly proviant a se zaujetím trénovaly hod kobrou či poctivý nához na druhou stranu vodní nádrže. Z našeho pohledu byla atmosféra úžasná. Ani jeden z přítomných dospěláků nezapomněl, jaké to je, být dítětem. A za to jim patří velké poděkování. Takže „děkujeme“. Ti s visačkami!"