Studenti obou škol se ihned po příjezdu pustili do malování. S polním stojanem, temperovými barvami a malířskou podložkou se vydali do okolních kopců. Ve svých malbách se snažili zachytit přírodní krásu ustupujícího léta. Přístup každého studenta byl k zobrazované krajině jiný, někdo maloval realisticky, někdo fauvisticky nešetřil barvami, jiný impresionisticky kladl barevné skvrny, někteří si zobrazovanou krajinu přetvořili v ilustraci. Výsledné práce studentů byly vystaveny na improvizované výstavě, tak aby si studenti mohli prohlédnout práce svých kamarádů, ale i konfrontovat svá díla s ostatními a vidět své každodenní pokroky v malbě. Do kurzu byly zapojeny i mladé fotografky, které na své fotoaparáty zaznamenávaly krajinná panoramata a přírodní zátiší a detaily.