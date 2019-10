Hasiči z Brumova, zastoupeni družstvem Brumov „A“, se této ligy účastní už od jejího založení. Tedy od rokuk 2003. Od roku 2008 vstoupil do ligy nováček – brumovské béčko.

SDH Brumov „B“ – obhájce vítězství prestižní Slovensko-Moravské hasičské ligy v roce 2019 | Foto: Laura Štefíková a Stanislav Floreš

Brumov „A“ získal titul vítěz SMHL v roce 2009. To samé se podařilo Brumovu „B“ v roce. 2018. I přes fakt, že brumovské áčko už několik let neběhá, zanechali si jejich nástupci název Brumov „B“, a to jednak kvůli statistikám, ale také proto, že se pod tímto názvem mnohým vryli do paměti.