Představte si, že se ocitnete na zámku, obklopeni nádhernou přírodou a lidmi z různých koutů Česka i Ukrajiny, kteří jsou plni nadšení a touhy po nových zkušenostech. Přesně to zažila skupina mladých účastníků projektů "Vítej v Česku" a "Začni správně" obecně prospěšné společnosti yourchance. Týden na tomto zámku jim dal možnost získat nové znalosti a dovednosti, poznat sám sebe a najít své sny. Ale největším darem pro všechny jsou nová přátelství, která mají potenciál přetrvat celý život.

close info Zdroj: Lucie Sekaninová zoom_in Pobyt na zámku Nový Světlov, který měnil osudy a spojil kultury

Hned na úvod přítomné čekal workshop zaměřený na sebepoznání a osobní rozvoj. Objevovali, jaké povahové rysy v sobě skrývají, což bylo pro mnohé první rozplétání vlastní osobnosti. Zjistit, proč reagujete určitým způsobem a jak lépe komunikovat s ostatními, byla zajímavá zkušenost pro všechny přítomné. Setkání jako bylo tohle, jsou klíčová pro osobní růst a pomáhají mladým lidem lépe se orientovat ve svém životě a vztazích.

A právě téma vztahů je následně velmi zaujalo. Bylo velkým překvapením, když společnými silami vytvořili představu ideálního partnera, se kterou všichni bez rozdílů souhlasili. Ukázalo se, že jako společnost máme na partnera obecně shodné požadavky. Jaký by měl být? Laskavý, upřímný, věrný, spolehlivý, důvěryhodný a občas by měl potěšit dárkem. Zajímavé výsledky přinesla i debata nad tím, jaké mají požadavky na práci či vztahy na pracovišti z pohledu jejich generace ve srovnání s ostatními generacemi, kterou zastupovali členové realizačního týmu. Ukázalo se, že mladí lidé chtějí být hlavně více flexibilní a dobře ohodnocení, zatímco starší generace se více zaměřuje na budování kariéry a často v ní i hledá své životní poslání.

Celý týden byl rovněž nabitý inspirativními setkáními s hosty, jako byli Andrej Tatík, podnikatel a sportovec a jeho trenér Oliver Vavro. Jejich příběhy o překonávání překážek a dosahování úspěchů byly jako závan čerstvého vzduchu plného naděje a motivace. Vidět někoho, kdo si prošel těžkými časy a přesto dosáhl svých cílů, dodává odvahu i těm největším pochybovačům. Tyto příběhy ukázaly, že s odhodláním a vášní lze dosáhnout čehokoliv, a že sny se mohou stát skutečností, pokud do nich vložíte svou energii. Velkým překvapením bylo vystoupení a osobní setkání s operní pěvkyní Simonou Procházkovou, která přijala pozvání od majitele zámku Josefa Novotného. Její zářivá osobnost a síla hlasu všechny přítomné ohromila. Krásný gestem bylo, když vyzvala k pěveckému vystoupení jednu z talentovaných přítomných slečen. Veronika výzvu přijala a velmi ji Simony slova ocenění a chvály povzbudila.

Samozřejmě, program neprobíhal jen uvnitř zdí zámku. Byl obohacen o výlety, které účastníkům umožnily poznat okolí. Návštěva Luhačovic byla jedním z vrcholů – procházka po lázeňské kolonádě, ochutnávka tradiční Vincentky a sladká zastávka v místní cukrárně vytvořily skvělou atmosféru, kterou završil oběd v místní útulné pizzerii Bludička. Tyto chvíle mimo zámek byly plné smíchu, společných zážitků a dobrodružství, které přispěly k utužení nově vzniklých přátelství. Celý týden byl provázen hudbou, uměním a tradicemi. České i ukrajinské prvky se prolínaly a účastníci měli příležitost se vzájemně poznávat skrze sdílené kulturní zážitky.

Taková propojení jsou nesmírně důležitá pro budování mostů mezi různými kulturami, podporu tolerance a vzájemného porozumění. Týden na zámku Nový Světlov byl nejen vzdělávací, ale hlavně nezapomenutelný. Účastníci odjížděli plni dojmů, nových zkušeností a inspirace. Zůstaly jim vzpomínky a nově navázaná přátelství, která mají sílu překonat čas a prostor. To, co se na zámku naučili, se stane základem pro jejich další životní cestu a bude záležet jen na nich, kam je jejich sny zavedou. Týden, který prožili, je sám o sobě důkazem toho, že sny se mohou plnit bez ohledu na to, jak bláznivé se mohou zpočátku zdát.

Autor: Lucie Sekaninová

