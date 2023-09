Pro ty, co hledají příležitost k seznámení, připravil speciální akci Bar 1931 v Obchodním domě Zlín. V pátek 15. září od 20 hodin se tu uskuteční Semafor párty, která nabídne možnost seznámení nenásilnou formou a s kulisou živé hudby.

Bar 1931 v Obchodním domě Zlín připravil na sobotu 15. září Semafor párty. | Foto: Bistrotéka Valachy

„Pro náctileté se podobné akce občas dělají na diskotékách, my chceme vytvořit prostor především dvacátníkům a třicátníkům, kteří jsou na tom s příležitostmi výrazně hůř. Podniků, kam by si mohli jít třeba zatančit nebo se pobavit a seznámit, ubývá. Stále víc single lidí v tomto věku, kteří hledají dlouhodobější vztah, se obrací na internetové seznamky. My jim chceme dát příležitost k osobnímu kontaktu v přirozenějším prostředí a atmosféře,“ říká šéfbarman Baru 1931 Miroslav Navrátil.

V pátek 15. září bude bar otevřen jako obvykle pro všechny hosty, kteří si chtějí posedět u drinku a užít si pohodový večer. Ti, kteří se u toho budou chtít i seznámit, si při příchodu jednoduše zvolí barevnou pásku na ruku, která bude jasným signálem pro ostatní: zelená znamená “singl“, oranžová „nezávazně“ a červená bude pro ty, kteří nikoho nehledají a seznamovat se nechtějí.

Během večera zahraje DJ Daniell a jako host bude za barem míchat drinky Milan Zaleš, ambasador Campari. Vstup je zdarma.

Martina Žáčková