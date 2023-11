V říjnu letošního roku se naší univerzitě podařil zrealizovat výukový pobyt pro 20 studentů Univerzity třetího věku (U3V) do portugalského Porta. Díky kontaktům, které jsme získali v roce 2019, kdy ve Zlíně na UTB proběhl velmi úspěšný týdenní jazykový kurz angličtiny pro seniory z U3V v Portu, jsme mohli na oplátku vyrazit do zahraničí i my.

Senioři na cestách aneb U3V v Portu. | Foto: Petra Svěráková/UTB ve Zlíně

Hostitelé z Universidade do Porto se nenechali zahanbit a připravili program, na který budou všichni dlouho vzpomínat. Nejednalo se totiž o poznávací turistický výlet, ale o skutečnou výuku.

Dopoledne probíhaly hodiny o geografii či historii Porta. Odpoledne byly na různých místech města praktické ukázky toho, co se probíralo v dopoledních hodinách.

Všech aktivit se účastnili i portugalští senioři, a tak následující interaktivní hodiny angličtiny byly plné mezinárodních diskuzí a zajímavostí, takže nikdo nevnímal, že venku právě zuří bouřka a všichni byli naprosto ponořeni do výuky. Původní stres a obava, že nebudou rozumět vzal rychle za své i díky naprosto profesionálním pedagogům, kteří se nám věnovali.

Veškerá komunikace jak s vyučujícími, tak s novými portugalskými přáteli probíhala výhradně v angličtině, což bylo velkým přínosem, protože si všichni dokázali, že se dorozumí, že chodit do angličtiny je nejenom in, ale že to má smysl v praktickém životě a mnohým to zvýšilo sebevědomí při komunikaci.

Že jsme pro naše partnery váženými hosty dokazovalo i to, že nás přivítala přímo paní děkanka Fakulty humanitních studií a dokonce si s námi dala schůzku i paní prorektorka pro vnější vztahy. A tak jsme se dostali i do míst běžným turistům nepřístupným, jako je prohlídka celé nádherné historické budovy rektorátu včetně univerzitních muzeí se vzácnými exponáty a navíc jsme všude dostali profesionálního průvodce.

„Všichni lidé, kteří se nám věnovali a starali se o nás, byli neuvěřitelně přátelští, což ještě umocnilo naše dojmy. Paní prorektorka mě pozdravila při našem setkání tzv. placákem, neboli Hi Five, což není v našich končinách, natož na akademické půdě tak úplně běžný pozdrav. I to svědčí o portugalské přátelské nátuře“, poznamenala organizátorka celé akce Jana Semotamová.

Portugalští kolegové pro nás měli připraveno i jedno fantastické překvapení, a sice návštěvu Interdisciplinárního centra mořského a environmentálního výzkumu CIIMAR s odborným výkladem. Ohromila nás neuvěřitelná budova ve tvaru šnečí ulity s fasádou z šestiúhelníkových kachliček, které vytvářejících dojem rybích šupin. Však tam také ryby očkují!

Porto bylo vyhlášeno nejlepší evropskou destinací roku 2017. Je to nádherné, malebné město, jehož část byla zapsána roku 1996 na seznam světového dědictví UNESCO a které dalo světu portské víno. Nemohli jsme tedy odjet bez návštěvy portského vinařství, ochutnávky vín a poslechu tklivých písní známých pod názvem fado.

Předpověď počasí byla na celý týden katastrofální. Tentokrát to ale meteorologům naštěstí tak úplně nevyšlo. Když se zpoza mraků ukázalo sluníčko, předvedlo se Porto v celé své kráse – malebné, barevné, veselé, přátelské. Kulturní prožitky bylo ale ještě potřeba posílit portugalskou kuchyní, ochutnat to, co nabízí oceán – ryby v jakékoliv úpravě, od sardinek po chobotnice. K tomu nezbytná sklenička portského a to vše zakončeno portugalským národním zákuskem pastel de nata, neboli koláčkem plněným žloutkovým krémem. Velká dobrota!

Poslední den byl „volný“, takže se někteří rozhodli pro výlet do městečka Braga či do Aveira nebo na jeden z nejdelších visutých mostů v Evropě v geoparku. Někteří ale využili volna k nákupu suvenýrů a rozloučení s městem, které nás chytilo za srdíčko a po kterém se nám bude stýskat.

„Silné zážitky, nová přátelství a motivace k ještě intenzivnějšímu studiu angličtiny. Cíl, který jsme si vysnili, aby i ti dříve narození, kteří se rozhodli navštěvovat univerzitu třetího věku na UTB, měli možnost zakusit studium v zahraničí, byť jen na týden, se zrealizoval“, uzavřela Eva Chmelařová, spoluorganizátorka akce.

Petra Svěráková, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně