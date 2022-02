Skautů v Otrokovicích výrazně přibylo. Děti se ještě mohou přidat

I přes nepříznivé podmínky pro tradiční fungování skautských oddílů, které panovaly v průběhu roku 2021, je členská základna střediska po roce opět o něco vyšší. Otrokovické skautské středisko má ke konci ledna celkem 115 členů. To je o 27 více než v roce minulém a zároveň nejvíce za posledních minimálně 25 let. Celkem je ve skautském středisku v Otrokovicích registrováno 5 oddílů všech věkových kategorií, do kterých chodí 92 dětí!

V létě se konaly 4 letní tábory pro více než 60 dětí. | Foto: Petr Foltýn