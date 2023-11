V pátek 20. října jsme ještě před zvoněním vyrazili autobusem do Zlína - Malenovic na dopravní hřiště. Tam nás s úsměvem na tváři přivítal Ziggy Horváth, ten na nic nečekal a hned s námi prošel všechny dopravní značky, které na dopravním hřišti jsou. Potom nám vysvětlil důležité dopravní situace a jak se při nich zachovat.

Školáci vyrazili na dopravní hřiště. | Foto: Helena Kolářová, Základní škola Fryšták

Díky tomu, že nám počasí přálo, si děti stihly nasadit helmy na hlavy a zahrát si hru na "Cyklisty a policisty". Policisté hlídali dodržování pořádku, jakmile viděli nějaké porušení, napomenuli cyklistu a vzali mu kolo. Takhle se děti několikrát vystřídaly na obou pozicích a s úsměvem a novými vědomostmi nasedaly zpátky do autobusu.

Pár zajímavých a úsměvných odpovědí dětí na závěrečnou otázku: Co ti dnes přišlo nejtěžší?

* Být chodec.

* Pochopit to.

* Odevzdat kolo, když mě zastavili.

* Poslouchat.

* Vlézt na to kolo.

Helena Kolářová, Základní škola Fryšták