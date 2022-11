Školáci ze Slušovic vyrazili na exkurzi do Kroměříže. Užili si i tajemnou půdu

Za mlhou hustou tak, že by se dala krájet nebyl rybníček Brčálník. Byl tam dům, bylo to muzeum. Do muzea v Kroměříži se 8. listopadu vydali žáci 2. A a 2. B Základní školy Slušovice. Pracovníci muzea si pro malé návštěvníky připravili dvě výstavy – Zachraň jídlo! a Poklady staré půdy. Projekt Zachraň jídlo! ukazuje dětem (a nejen jim), jak je proces výroby jídla náročný. Co všechno k jeho výrobě potřebujeme, jaké další zdroje do jídla investujeme, jak se jídlo balí, skladuje, přepravuje a někdy bohužel i vyhazuje.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Exkurze druháků do Kroměříže. | Foto: Emilie Smilková, Jitka Gazdošová, Hana Matúšková