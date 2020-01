V sobotu 18. ledna 2020 se na XVII. Valašském bále sešli příznivci folkloru a lidových tanců. Tradičně zde vystupoval i soubor Slavičánek.

XVII. Valašský bál | Foto: Hana Strnadová, Základní škola Slavičín-Vlára

S pásmem "Spadla mě, šavlička" se děti představily úplně poprvé před publikem. Pásmo se skládá z popěvků, tanečků a her pro holky, kluci ukážou své umění se šavličkami a nechybí ani společný taneček na závěr. Přestože to pro některé děti bylo poprvé, co tančily před tak velkým publikem, nezalekly se a ukázaly, jak šikovné umí být.