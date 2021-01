U některých kolegů vidím na obrazovce kolečka s monogramy přihlášených studentů, na jiných obrazovkách diskutující žáky s vyučujícím. Věříte, že je mi líto dětí, rodičů, mnozí intenzivně pomáhají. Žák musí spolupracovat s učitelem, tu s matematikem, tu s češtinářem, s angličtinářem, němčinářem, fyzikem, chemikem, přírodopiscem a dalšími. Posléze po jednotlivých hodinách, dle rozvrhu, začne školák vypracovávat zadané úkoly, aby je v časovém termínu odeslal přes počítač zpět vyučujícímu k opravě. Je to únavná práce pro děti, rodiče i učitele.

Jsme sice v 21. století. Děti ovládají elektroniku, ale kde je ten osobní kontakt? Kde jsou důležité sociální vazby se spolužáky? Kde je vtip a smích v dětských kolektivech? Kde je prostor k pochválení se spolužákům malým pejskem, kočičkou, jak se mohou pochválit, kde byli s rodič na výletě, co doma četli? Někteří by chtěli s učitelem komunikovat i na jiná témata, třeba osobního charakteru. Vyměřený čas jim to nedovolí. Jiný školák má zábrany. Bojí se, že řekne něco špatně, stydí se, tak raději mlčí.

Něco pro odlehčení. Jeden školák ohlásil svému vyučujícímu, že mu počítač „klekl.“ Po několika minutách jeho maminka telefonovala, že syn nemluvil pravdu, že se mu nechtělo pracovat. Jiný student hlásil, že nemohl splnit úkol, že nešel eklektrický proud. Dotazem na Eon se potvrdilo, že to byla pravda.

Tož tak probíhá v poslední době výuka. Všichni se snažíme, ale víme, že to není to pravé ořechové. Prostě schází nám osobní kontakt s žáky! Věřím, že až covid 19 pomine, vrátíme se do školních lavic. Za katedry, do tělocvičen a ve školních budovách bude zase rušno, veselo.

Mgr. Sylva Knedlová, Základní škola Fryšták