Sněhová nadílka sice potrápila v posledních hodinách řidiče, ale milovníky romantické předvánoční atmosféry nemohla potěšit víc. Bílá kulisa podtrhla například atmosféru vánočního trhu u Obchodního domu Zlín. Výhled z vánočního kola na zasněžený Zlín teď také stojí za to. Kdo by si chtěl projížďku užít, může se u Obchodního domu zastavit ve všední dny od 13 do 20 hodin, v sobotu a neděli se kolo točí už od 10 hodin.

Sněhová nadílka u Obchodního domu Zlín. | Foto: Dominik Bachůrek