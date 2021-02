Tak jsme se domluvily, že se sejdeme na společné louce s dětmi - mojí dcerou Vendulkou a s dcerou Diankou od mojí sestry Soni a něco se pokusíme vytvořit. Dětem jsme udělaly čaj a my jsme si daly svařáček na zahřátí.

Byla to sranda. Pořád jsme se všechny na sebe dívaly, kdo co bude mít za výtvor. Když už šlo do finále, tak bylo jasné, kdo co má za výtvor ze sněhu. Usoudily jsme, že všechno je krásné: kočička s beruškou, kterou vytvářela sestra Soňa s neteřinkou Diankou a já s Vendulkou jsme postavily sněhuláka naopak a k tomu stoleček a stoličky, na nich malinké sněhuláčky. Prostě vyhrává všechno, jelikož všechno je moc hezké.

Prostě krásně strávené odpoledne, aneb když je sníh!

Ivana Pisková, Žlutava