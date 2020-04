Soutěž o nejlepšího domácího mazlíčka skončila. Rozhodněte o vítězi

Karanténa nám neumožňuje pokračovat v našich kroužcích. Abychom byli i nadále v kontaktu s dětmi, vytváříme různé aktivity, které lze dělat v online podobě. Jedna z takovýchto aktivit byla právě i soutěž o NEJLEPŠÍHO domácího mazlíčka, která probíhala na přelomu měsíců března a dubna. Do soutěže se mohli zapojit nejen děti, ale i rodiče. Zapojení do soutěže bylo velice jednoduché, účastníci zasílali fotky svých mazlíčků k nám do domečku na email.

Kocour Míša | Foto: Petra Š.