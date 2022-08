Posádky pacienta po úspěšné laické resuscitaci následně převezly do Krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně, kde byl předán do péče tamního kardiocentra a urgentního příjmu. „U tohoto konkrétního případu výborně zafungovala propojenost všech složek, která muži zachránila život: volající – operátor – dobrovolní hasiči coby first respondeři s přístrojem AED – záchranáři ZZS – kardiocentrum krajské nemocnice,“ vyjmenoval náměstek a doplnil, že pacient je už doma a těší se dobrému zdraví. Opět se ukazuje, že síť first responderů z řad složek IZS funguje a měla by se i nadále rozrůstat. V případech, jako byl tento, hraje roli každá vteřina. V hůře přístupných terénech jsou pro ZZS tamní složky IZS s AED velkou pomocí.

Přístroje AED, které po naložení na pacienta dokáží vyhodnotit srdeční zástavu a následně podat výboj (vše na základě ovládání školeným zachráncem), lze nalézt na desítkách veřejně přístupných míst Zlínského kraje. Většinou se jedná o místa s výskytem více osob v jednom okamžiku – například fotbalový stadion, krajský úřad, obchodní centrum, ale také na zastávce MHD v Březolupech. Zdravotnická záchranná služba má nejen informace o rozmístění veřejných automatických defibrilátorech, ale zároveň disponuje přístupovými kódy, které jsou nutné pro jeho použití.

Ačkoliv jsou přístroje AED v boji o záchranu lidského života velkým pomocníkem, primární je stále poskytnutí první pomoci.

„Na místě události se proto musí vyskytovat větší počet osob, aby byla prováděna kvalitní a nepřerušovaná masáž srdce i ve chvíli, kdy se čeká na přinesení AED, upozorňuje náměstek léčebné péče ZZS ZK.

Z tohoto důvodu je důležité bezodkladně zavolat na tísňovou linku 155 a řídit se pokyny operátorek.

Jakub Omelka, Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje

