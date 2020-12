Stará dáma "v kosmeťáku" aneb Železničáři v DDM Astra mají pěknější klubovnu

Čtenář reportér





Kdyby mohla vila na Tyršově nábřeží psát, vznikla by jistě za dobu její existence pěkně tlustá kronika. Ti z Vás, kteří právě sem docházejí do kroužků a klubů, vědí, že je to budova s menšími místnostmi, mnoha zákoutími. Hlavně je to vila křížem krážem prošněrovaná schodištěm. Je dominantní a útulná zároveň. Je odtud nádherný výhled na řeku i celé nábřeží. My z DDM Astra Zlín si jednou za čas dovolíme tu naši starou dámu vzít do kosmeťáku. Rozumějte, prostě vilu opravujeme, vylepšujeme a zápasíme opatrně s jejími stařeckými manýry. Jak jste již zaznamenali, tentokrát jsme se pustili do revitalizace klubovny našich železničářů.

Stará dáma "v kosmeťáku". | Foto: Marcela Obručová