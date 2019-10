Případně, nehledat problémy a překážky, tam kde nejsou. Bohužel i toto vnímám jako zbytečné komplikování si života některých lidí, pokud si ovšem nechtějí komplikovat život vědomě. Věřím, že toto nikdo z nás nechce. Proto radím opravdu řešit jen a jen to důležité. Zde je vhodné nechat si poradit nebo pomoci od našich blízkých, pokud nám nabídnou pomocnou ruku. A to právě z důvodu lepšího pochopení své situace a náhledu na možná řešení. Věřte, že opravdu vše řešení má. Každý jsme strůjcem svého štěstí. Přítomností si tvoříme budoucnost. Vždy máme možnost volby a od ní se odvíjí náš další život.

Práce – spousta lidí pracuje v odvětví, které ho nenaplňuje, ačkoliv výběr je pouze na nás samotných. Stejně tak jako jste do této práce dobrovolně nastoupili, můžete i dobrovolně skončit a jít jinam. Práce nás má těšit, dávat nám určitý smysl. Pokud je pro nás pouhou cestou, jak vlastně přežít, chodíme do ní i z ní negativně naladěni, nejen, že se toto podílí na našem zdravotním stavu. Ale také na psychice, zároveň v takové práci nemůžeme ani být tak výkonní, jako kdyby nás práce opravdu těšila. Těšme se ze své práce, dělejme opravdu to, co nás naplňuje. V práci trávíme spoustu času, proto se zbytečně netrapte tam, kde se necítíte spokojeni.

Další problém společnosti je, že někteří z nás hledají štěstí, naplnění v úplně někom jiném. Zklamu Vás – štěstí v nikom nenajdete. Štěstí musíte najít sami v sobě. Nikdo Vás šťastným neudělá, i když to takhle můžete cítit. Většinou toto končí závislosti na tom druhém, který si Vás neváží, dle toho se také chová, což je samozřejmě špatně. Nutné je najít rovnováhu ve všem. Buďte sami sebou, spokojeni uvnitř sami sebe, a to i pokud jste bez partnera. Za tohoto předpokladu k sobě můžeme přitáhnout někoho, kdo si Vás bude vážit, protože bude vnímat úplně jinou energii. Budete samostatnou, zářivou a přitažlivou bytostí pro „kvalitní“ muže.

Naše vnitřní rozpoložení se projeví i na zdravotním stavu. Špatná životospráva se odrazí na potížích se žlučníkem a žaludkem. Vztahové problémy mají na starost ledviny a močový měchýř. Je třeba zanechat veškerých negativních emocí jak k sobě samé/samému, tak i okolí. Neubližujte si sami. Usmívejte se na svět a na lidi kolem sebe. I pouhým úsměvem můžete zlepšit den sobě, tak i třeba kolemjdoucím na ulici. Snažme se o naše pozitivní rozpoložení ve všech situacích. Vy si řídíte svůj celý život, toto mějte na paměti. A tady platí známé, jaké si to uděláš, takové to máš.

S pozdravem Bc. Jana Vlasáková