Strážníci Městské policie Otrokovice mají nové pracoviště

Prostor po bývalé Radniční restauraci konečně našel smysluplné využití. Koncem minulého týdne strážníci Městské policie Otrokovice vyměnili uniformy za montérky a přestěhovali se do nových prostor. Radniční restaurace byla přestavěna na moderní služebnu Městské policie Otrokovice. Stejně jako předchozí služebna se ta nová nachází v jedné z budov Městského úřadu Otrokovice. “V roce 1991, kdy vznikaly městské policie, jsme začínali v objektu nynější hospůdky na Štěrkáči U Zvona, kde jsme měli služebnu do roku 1993. Následně jsme se přestěhovali do budovy, kde se nyní nachází stavební úřad. Tam jsme sídlili do roku 1998. Poté už jsme se přestěhovali do budovy městského úřadu č. 2, kde jsme zůstali doposud,“ vzpomíná Tomáš Gromus, velitel Městské policie Otrokovice, který zastává tuto pozici od roku 1999.

Strážníci Městské policie Otrokovice mají nové pracoviště. | Foto: Romana Pastuszková