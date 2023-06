Svatojánská noc má kouzelnou moc. Na sběr léčivek ale nemusíte čekat

Ivana Ostřanská autor

Červen nejenže býval našimi předky považován za první letní měsíc, kdy dozrávaly lesní plody, sušilo se seno, ale především se mládež (ale i kdejaká babka kořenářka) těšila na svatojánskou noc v předvečer 24. června, svátku sv. Jana Křtitele. Bývala považována za noc kouzelnou, na vybraných místech za vsí, tzv. Janoviskách, se pálily svatojánské ohně, které se zapalovaly na kopcích – tedy místech, kde se dotýká země nebe. Pomocí ohňů se lidé snažili předat Slunci sílu, neboť si uvědomovali, že až do zimního slunovratu už bude sluníčka jen ubývat, přitom ho právě v létě tolik potřebovali k dozrání úrody a nasušení sena na zimu. Mládenci u ohňů zapalovali metly namočené do smoly a házeli je do výše se rčením, že „lécú čarodějnice”.

Na Valašsku se říká, že není bylina, aby na něco nebyla. Nezapomeňte si také připravit voňavou zásobu léčivých darů přírody. | Foto: Foto archiv MRV

Metly měly čarodějnice, přitahované magií svatojánské vatry, spolehlivě odehnat. Ohně se i přeskakovaly, někdy i ve dvojici. Skákání přes oheň v páru mělo zajistit pevnou vazbu mezi mužem a ženou a šťastný vztah. Jako první se na Valašsku zapaloval oheň na Radhošti, po něm pak ohně další. O svatojánském večeru vdavekchtivé dívky pletly svatojánské věnečky – buď přímo ze svatojánského kvítí, tedy kopretin, nebo z devatera kvítí. Takový věneček pak dívka v ovocném sadu hodila za sebe, a pokud se zachytil věneček o větev, byla svatba přede dveřmi, pokud spadl na zem, musela si na vdavky ještě počkat. Věneček se také mnohdy pouštěl po vodě – pokud jej odnesl proud, dívku čekal odchod z rodiny, pokud zůstal u břehu, i ona měla ještě zůstat s rodiči. Bylinky sbírané o svátku sv. Jána nenašly své uplatnění pouze ve svatojánském věnečku, ale hlavně se s nimi celý rok kurýrovalo. Největší sílu měly mít ty nasbírané o svatojánské půlnoci nahou dívkou – největší zájem byl o takto sbíranou mateřídoušku. Ta bývala často vůbec první zelinou, s níž se setkalo novorozeňátko – koupel v jejím odvaru mělo chlapcům přičarovat sílu a děvčátkům krásu. Na sběr léčivek nemusíte čekat až do svátku sv. Jána – už nyní je jich příroda plná a pokud se o nich chcete dozvědět více, určitě nezmeškejte besedu se známou valašskou bylinářkou Vandou Vrlovou, která o bylinkách a jejich léčivé síle přijde povykládat 22. června od 17 hodin na zámek Kinských ve Valašském Meziříčí.