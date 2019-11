Philippovi je 21 let a přišel k nám jako čerstvý absolvent maturitní zkoušky. Měli jsme možnost srovnání našich českých jazykových schopností se švýcarskými. Nutno přiznat, že naše školství v oblasti jazykového vzdělávání notně pokulhává za tím zaalpským. Philippe plynule přecházel mezi několika jazyky (němčinou, angličtinou a francouzštinou), čímž nám demonstroval výsledky rozdílného přístupu ve vzdělávání a my jsme jen záviděli, jak je možné žáky vzdělat, pokud jsou nastaveny příznivé podmínky. Snad se někdy dočkáme podobného edukačního modelu i u nás!

Philippe byl velmi aktivní v hodinách a chtěl se co nejvíc zapojit do dění v nich. Nyní je v Albánii, kde si jako dobrovolník vychutnává jiné profese. Do příštího roku, kdy by chtěl nastoupit na vysokou školu, se snad rozhodne pro profesi učitele, protože by mu podle nás toto povolání sedělo.

Šťastnou cestu Philippe a děkujeme. Vyučující cizích jazyků SOU Valašské Klobouky

Eva Rohlenová, SOU Valašské Klobouky