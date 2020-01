Na jaře začíná taneční sezóna. Jsou vyhlašovány různé taneční soutěže na amatérské i vyšší úrovni, jež jsou věnovány začínajícím i pokročilým tanečním skupinám, tanečním školám, volnočasovým zařízením.

Taneční maraton se blíží. Zajímavý bude i pro netanečníky | Foto: Iva Vladíková

DDM Astra ve Zlíně se během posledních tří let podařilo znovu obnovit taneční základnu, kterou tvoří silná sestava šikovných lektorů, ale především děti a mládež ve věku od čtyř do osmnácti let. Ty se věnují street dance, zumbě, aerobiku nebo se učí být mažoretkou.