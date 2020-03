Taneční maraton ve Zlíně. Tenisky protancovaly všechny věkové generace

V sobotu 22. února 2020 se konal v Masters of Rock na Čepkově ve Zlíně druhý ročník taneční akce pro veřejnost. Taneční workshop s výbornými zlínskými lektory měl podobu šestihodinového maratonu. Co hodina, to lektor. Workshopy pěti lektorek a jednoho lektora byly zaměřeny na street dance, break dance, zumbu a fitness.

Taneční workshop ve Zlíně | Foto: Iva Vladíková, Dům dětí a mládeže Astra Zlín