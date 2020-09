Naše taneční skupina Bilberries měla ve středu a čtvrtek možnost vystoupit v rámci filmového festivalu v parku Komenského. Děvčata vystupovala s dosud nepojmenovanou street dance choreografií, se kterou doslova zazářila. Druhým vystoupením byla oblíbená zumbová choreografie s názvem Another Way. Se svými vystoupeními sklidila děvčata velký potlesk, který jim alespoň trochu vynahradil uplynulou, neuskutečněnou taneční sezónu.

Taneční skupina Bilberries. | Foto: Iva Vladíková

Taneční uskupení Bilberries v DDM Astra ve Zlíně funguje přes deset let. Za dobu činnosti skupinou prošlo několik desítek děvčat, pod současným vedením se také rozrostla na krásných 60 členek ve věku od 9 do 17 let. Nejstarší skupina, zvaná Bilberries hlavní, v současné době přijímá do svých řad nové členky. Děvčata nemusí být tanečně zkušená a především se nemusejí ničeho bát. Jedinou podmínkou je věk 15+ … Na všechny nové tváře se těší naše taneční rodina. Přihlašování a další informace jsou dostupné na webu ddmastra.cz.