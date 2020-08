Co všechno jsme v uplynulém krásném týdnu zažili? Naučili jsme se čtyři taneční choreografie stylů aerobik, mažoretky, street dance. Dozvěděli jsme se zajímavé informace o vesmíru díky návštěvě zážitkového kosmického stanu. Vyrobili jsme si táborová trička, krásné letní tašky a malovali jsme nejen týmové vlajky.

Poslední táborový den proběhla malá besídka, na které děti ukázaly rodičům a sourozencům, co se naučily. Děti sklidily obrovský potlesk, závěrem děkovali i rodiče lektorům. Některé děti se od svých lektorek nemohly odtrhnout, jiné přinesly jako poděkování malou kytičku. Za to děkujeme. To jsou ty chvíle, kdy od Vás máme zpětnou vazbu o tom, že naši práci děláme dobře.

Za tým lektorů Domu dětí a mládeže Astra ve Zlíně Iva Vladíková