Kromě zkouškového, kdy se snažím soustředit na školu, už vymýšlím třetí ročník benefičního koncertu I hudba může pomoci. Na letošním druhém ročníku jsme s kapelou předvedli zbrusu nové písně, které jsou z připravovaného alba. Zatím jsme odtajnili pouze dvě písně, ovšem připravujeme jich deset. Posluchači a fanoušci se určitě mají na co těšit. Radim Bačuvčík opět napsal velmi zajímavé texty nesoucí poměrně hluboké poselství a já jim už pomaličku začínám dávat pěvecký kabátek. Hodně mě baví si s hudbou hrát.

Z benefice „I hudba může pomoci“. | Foto: Archiv Jiřiny Lysákové

Zpěv je skutečně to, co miluju a pro co žiji. Neskutečně mě to naplňuje. Těším se, až veškerá opatření pominou a my se budeme moci pořádně pustit do tvorby a následného nahrávání ve studiu u Radomíra Staňka ve Zlíně.