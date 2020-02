Velký reproduktor na starém kočárku, který táhnou maškary. Dva dva laufři, dva medvědi a dva vodiči. Nejen tak vypadal náš masopustní průvod v Tlumačově o uplynulém víkendu.

Tlumačovem už prošly maškary. I s dvěma medvědy | Foto: Jana Juhaňáková z Tlumačova

Letos se do něj zapojilo více mladých lidí, za což jsme rádi. Lidé nás hostili nejenom koblížky, jednohubkami či obloženými chleby, ale také také uvařenou kávou, čajem či štamprličkou na zahřátí. Samozřejmě nám přispěli i nějakou korunou do pokladniček. Za peníze pak pořídíme nové kostýmy, koupíme ceny do tomboly na obecní a školní ples, případně zaplatíme nějakou kapelu.