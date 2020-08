Trailový závod JACKPOT TRAIL ve Žlutavě. Diváci mohli vidět i začínají jezdce

Čtenář reportér





Z dálky se ozývalo řehtání koní. Hloučky lidí oblečeni v kovbojském zamířily do Žlutavy na místní farmu, kde se v sobotu 15. 8. 2020 konal druhý ročník trailového závodu JACKPOT TRAIL. Trail je westernová disciplína, která simuluje pohyb koně v terénu plném přírodních nebo lidmi vytvořených překážek. Úkolem jezdce je projet vyznačenou trasu podle plánku v kroku, klusu a cvalu. Hodnotí se předvedení na překážkách bez chyb a doteků. V pískové aréně pod širým nebem během dne soutěžilo 55 dvojic. Diváci mohli vidět jak Championy, Mistry, reprezentanty České republiky tak i začínající jezdce, kteří předvedli divákům svou obratnost, přesnost a techniku jízdy mezi překážkami. Závodilo se ve třídách Trail na ruce, Trail s vodičem (kategorie pro děti do 10-ti let, která byla nejobsazenější třídou).

Jackpot Trail ve Žlutavě. | Foto: Veronika Rolinková