Třídy 1. stupně Základní školy Slušovice opět ožily. Děti se do lavic těšily

V pondělí 25. května se do naší Základní školy Slušovice vrátila velká část žáků 1. stupně. Zhruba 70 % žáků 1. stupně zasedlo po více než dvouměsíčních „nucených“ prázdninách do školních lavic. Vyučování sice stále neprobíhá standardním způsobem, ale i tak škola opět výrazně ožila. Na dětech je také vidět to, že škola jim tentokrát vůbec nevadí, těšily se na své kamarády i na paní učitelky, vychovatelky, asistentky.

Třídy 1. stupně v ZŠ Slušovice opět ožily. | Foto: Mgr. Marek Dlabaja, Základní škola Slušovice