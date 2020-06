Téměř půl roku uběhlo od letošní tříkrálové sbírky. Mnohé z vás jistě zajímá, co nového se od té doby událo. Nejprve bych chtěl připomenout, že z celkové částky, která se ve sbírce vybere, zůstává 60% přímo na Charitě. Z tohoto balíčku pak jde část peněz na projekty v jednotlivých službách a část je určena na přímou pomoc žadatelům z našeho okolí.

Tříkrálová sbírka – pomáhat má smysl. | Foto: Charita Otrokovice

Od poslední sbírky jsme řešili několik těchto žádostí. S prosbou o pomoc se na nás například obrátila paní, jejíž příběh nás velmi oslovil. Tato žena se stará o těžce postiženou dívku. Od svého úmyslu vzít si tuto dívku do péče, byla paní od samého začátku zrazována s odůvodněním, že je jen malá pravděpodobnost, že se stav děvčete může změnit k lepšímu. Žena přesto neváhala a tuto dívenku si vzala. Dnes je této dívce devět let, navštěvuje speciální základní školu. I přes svůj handicap (snížený mentální intelekt, Downův syndrom, operace srdce, těžká nedoslýchavost) může navštěvovat školu a být s vrstevníky. Pro silnou nedoslýchavost dívka už od svých dvou let používá speciální naslouchadla, která ale byla v současnosti už nevyhovující a potřebovala tak naslouchadla nová. Jejich cena se pohybuje přes 50 000 Kč, přičemž zdravotní pojišťovna hradí jen malou část. Z toho důvodu se na nás maminka obrátila s žádostí o pomoc. Rádi jsme této žádosti vyhověli a přispěli na doplatek.