Letošní Tříkrálová sbírka organizovaná Charitou měla také v Březnici netradiční průběh. Vzhledem k současným hygienickým nařízením koledníci sice v sobotu 9. ledna 2021 chodili dům od domu, nicméně nezvonili a pouze psali nade dveře posvěcenou křídou nápis K+M+B 2021. Současně zanechali malý dárek (cukr, kalendář).

Tříkrálová sbírka 2021 v obci Březnice. | Foto: Eliška Žůrková

Kdo by chtěl finančně podpořit dobrou věc, může do 24. ledna 2021 přispět do zapečetěných kasiček, které jsou v Březnici umístěny: