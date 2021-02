Tříkrálová tradice je o setkávání, předání radostné zvěsti. Koledníci přinášejí lidem naději a Boží požehnání. Proto bylo těžké přijmout fakt, že tomu bude v roce 2021 jinak. Nicméně i přesto, že se letošní Tříkrálová sbírka musela primárně přepnout do světa virtuálního, tu a tam se odehrává něco opravdového. O jednom takovém skutečném, silném prožitku, vypověděla paní Noela Frolková, pastorační asistentka Charity Zlín.

Tříkrálová sbírka. | Foto: Pavla Romaňáková, Charita Zlín

Jeden z mých úkolů dne zněl jasně. Předat zapečetěnou tříkrálovou schránku, spolu s křídami a upomínkami, do jedné z prodejen, kde byli tak laskaví a umožnili nám nechat neputovní kasičku na dny zbývající do konce koledy, což bylo už 24. ledna. Cestou jsem přemítala, kolik dárců si k ní asi najde cestu, když po dvě desetiletí přicházeli králové za dárci a letos poprvé je to opačně.