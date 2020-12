Předpověď na polovinu ledna je mrazivá, ale přesto spolek Do práce na kole naplánoval další ročník Lednové výzvy. Cyklisti, koloběžkáři, běžci a chodci z celé republiky mohou čelit výzvě a vyjít do boje se znečištěným vzduchem a vlastní pohodlností. Soutěžit se bude od 18. do 25. ledna 2021. Registrace je otevřená od 4. ledna a zcela zdarma.

Troufnete si v zimě jezdit do práce na kole? | Foto: Město Otrokovice

V rámci celorepublikové akce mohou jednotlivci poměřovat své síly a cestovat do práce a zpět na kole, koloběžce, pěšky či poklusem od 18. do 25. ledna 2021. A co za to? Kromě lajků na sociálních sítích, získáte hlavně dobrý pocit z aktivní a ekologické dopravy, která nezatěžuje životní prostředí a v době (post)covidové představuje nejbezpečnější a nejzdravější alternativu.