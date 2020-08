„Jak je nad 25 stupňů, mám rozpůjčené všechno, lidé si i předem volají, aby si zajistili, že jim šlapadlo, nafukovací člun nebo paddleboard půjčíme. Když jsou hezké dny, lidi se nahrnou, když je škareději, zájem je spíš o šlapadla," sdělil Přemysl Doruška, který provozuje Bufet pod Vyhlídkou, kde kromě nabídky občerstvení právě půjčují i sportovní potřeby. Ty na vodu se pronajímají za 200 Kč na hodinu.

Na zájem si opravdu nemohou stěžovat. „Když je hezký víkend, tak si za den běžně půjčuje věci na vodu 60 lidí, někdy to jde ale i ke stovce," doplnil Doruška. V kurzu jsou ale i koloběžky, které tu také nabízejí k pronájmu. „O ty je zájem i za chladnějšího počasí. Pokud zákazník chce, můžeme u přehrady koloběžku půjčit, on se sveze do města a vrátí nám ji v našem dalším bufetu „Šnackbudka" v centru Luhačovic naproti Alexandrii," dodal Doruška.

U přehrady si lidé mohou půjčit ale i lodičky z půjčovny provozované městysem Pozlovice, koloběžky nebo třeba Elektrokola se také dají půjčit na různých dalších místech.

U přehrady se lidé rádi prohánějí právě na kolech nebo třeba kolečkových bruslích, zarybaří si, ale děti láká také atraktivní lanové centrum Pirátská Zátoka, které provozuje Vladímír Kozubík. Ani tam si toto léto na zájem nestěžují. „Když se teprv začala rozvolňovat opatření, bylo to slabé a bylo i špatné počasí, se svátky na začátku července se to ale rozjelo naplno. Kemp u přehrady je plný, takže to vypadá dobře a možná budeme mít přes prázdniny návštěvnost i větší než v minulých letech, jak se lidé drží v Česku.

Děti si v lanovém centru mohou zařádit buď 90 minut za 50 Kč nebo za 70 Kč pořídit celodenní vstup. „Do oběda k nám chodí tak 20 zákazníků, od 15 do 18 hodin pak dalších 40 lidí. Jistotou jsou pro nás různé tábory, které si sem zvykly chodit. Za léto je jich 10 - 15 a taková skupina dětí vždycky ještě zvedne aktuální návštěvnost," dodal Kozubík. Pirátskou zátoku s řadou lanových překážek lze navštívit denně od 9 do 20 hodin.

Nikola Synek