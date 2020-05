Máš před létem vždy plno plánů, ale jakmile léto začne, nevíš, co si vlastně chtěl dělat a najednou jsou prázdniny pryč? Nezoufej, s naším "plánovačem letních zážitků" budeš mít krásné léto plné vzpomínek!

Udělejte si plánovač letních zážitků. | Foto: Helena Doleželová, DDM Astra ve Zlíně

Budeš potřebovat papír, pastelky (my použili akvarelové), fixy, tužku a hlavně nápady, co bys chtěl během léta podniknout. A jak tedy na to?

Vezmi si papír a tužku, načrtni si jednoduché obrázky charakterizující činnost či zážitek, který by si chtěl během léta zažít. Napiš si ke každému obrázku, co znamená, a nezapomeň si udělat okýnko na odškrtnutí tvého zážitku!