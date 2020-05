Udělejte si výšlap na Lysou horu. Odměnou vám bude nejen krásný výhled

Počasí láká k procházkám či výletům. Nevíte, kam si zajít? Co třeba na Lysou horu. My jsme si tam udělali výšlap v květnu, místy nás překvapil sníh pod vrcholem, ale stálo to rozhodně za to. Lysá hora je nejvyšší vrchol Moravskoslezských Beskyd a Těšínska.

Květnový výšlap na Lysou horu. | Foto: Veronika Kuncová