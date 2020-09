Ukliďme Česko v Tečovicích. Pytle, rukavice a do toho!

Do boje s nepořádkem vyrazili žáci druhé a třetí třídy Základní školy v Tečovicích. Zapojili se do celosvětového projektu Ukliďme svět, ukliďme Česko a uklízeli to, co je jim nejbližší – svoji obec. V pátek 18. září 2020 vyrazili uklízet odpadky a nepořádek v okolí školy a v přírodě. Vyzbrojili se igelitovými pytli, ochrannými rukavicemi a vyrazili napříč Tečovicemi.

Ukliďme Česko v Tečovicích. Pytle, rukavice a do toho! | Foto: Mgr. Marta Miklová