Děláte-li svou práci pouze pro peníze, nikdy v ní nebudete tak úspěšní jako ti, kteří mají svou práci opravdu i rádi. Měli bychom si být všichni rovni, a to bez ohledu na to, jakou práci děláme. Každý pracuje v jiném odvětví. Každý dosáhl jiného vzdělání. Ale toto neukazuje osobnostní kvalitu, a to, jakým člověk opravdu je. Ne každý má možnost vzdělávání. Jsou mezi námi tací, kteří jsou nuceni po vyučení či maturitní zkoušce, místo svého dalšího prohlubování vzdělanosti, nastoupit do práce kvůli ekonomické situace rodiny.

Strach? Pojem, který nás může celý život svazovat. Máme určitý sen, co bychom rádi dokázali. Máme představu o své práci, ale protože máme strach z neúspěchu, raději se do něčeho nového, nejistého ani nepouštíme. Jedinec, který může dokázat pracovně mnohem víc, než si sám myslí, raději zůstane v takové práci, která ho nenaplní, než aby udělal krok do neznáma. Někam, kde bude třeba spokojenější a také lépe finančně ohodnocený. Nebojte se výzev a změn! Strach je jen v naší hlavě. Nebojme se udělat z nemožného opravdu skutečnost. Chce to odhodlání, vytrvalost, nějaké informace, malý finanční kapitál. Nevzdejme se hned, když ty naše plány na poprvé nevyjdou.

Dostudováno! Konečně, řekneme si. A máme tady další představu určitě vysokého výdělku na té výborné pracovní pozici. Výplata pokryje všechno, co nyní potřebujeme, a ještě si zvládneme měsíčně ušetřit několik peněz na své budoucí bydlení, cestování, no prostě na celkově bezstarostný život. Vše to chce ale čas, vše postupně. Brát si ponaučení ze všeho, co přijde, a poté své veškeré poznatky, jak školní, nastudované i prožité, uplatnit ve své praxi, pro svůj posun. Nebát se učit se novému, jít si za svým cílem, tím, co nás učiní šťastnými. Nebo to udělá někdo jiný. Jiný vybuduje něco svého, bude si pánem svého času. Někteří se řítí za úspěchem, ať už pro peníze nebo zvyšování svého sebevědomí. Dokážu si přece něco sobě. Jiný zvolí raději cestu klidnějšího zaměstnání, ze kterého odchází s čistou hlavou. Obě možnosti jsou správné, každému sedí něco jiného.

Nejdůležitější je být šťastný, tady a teď po všech stránkách. Najděme si na všem něco pozitivního. Z toho negativního se ponaučit do následujícího života. Dělat obecně to, co nás baví. Vždyť i z našich zájmů lze udělat výdělečnou činnost. Přítomností si tvoříme budoucnost. Udělejme hned dnes něco pro to, co prožijeme. Dejme tomu dobrý základ! Co můžeme udělat dnes, neodkládejme na další dny, protože by se také mohlo stát, že bychom se k dané věci už nemuseli dostat vůbec. Žijme na plno a plňme si své, jak já s oblibou říkám Sladké sny. Aneb – jaké si to uděláš, takové to máš.

Jana Vlasáková