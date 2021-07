Jelikož ale velká část zájemců nechala rezervaci na poslední chvíli, v Městském informačním centru od rána vyzváněl telefon, lidé se chodili objednávat a všeobecně byl o možnost navštívit podzemí holešovského zámku obrovský zájem. Z toho důvodu byly navýšeny kapacity jednotlivých prohlídek, jež byly nakonec do posledního místečka obsazeny. Do hlubin času se postupně vydala stovka návštěvníků.

K úžasné atmosféře dopomohlo nejen nasvícené nádvoří, ale také kostýmovaní průvodci s obdivuhodnými znalostmi a hlavně pak kouzlo samotného podzemí. Člověk by ani netušil, kolik zajímavostí ještě stále o holešovském zámku neví. Dozvěděli jsme se, jak kameníci značili svou práci, jakým vývojem si náš zámek prošel, že nejsou všechny věže zámku stejné, že okolo zámku nebyl vždy příkop a mnoho dalšího… Prohlídkový okruh byl rozdělen na dvě části. V rámci zvýhodněné prohlídky bylo možné nahlédnout kromě podzemních prostor a příkopu také pod schránku barokního mostu. Vstup pod most je omezen kvůli zde sídlícím vrápencům, kteří by neměli být rušeni v době, kdy jsou bdělí.

Další možnost vydat se do tajů dávné minulosti, ukryté pod povrchem holešovského zámku, budou návštěvníci mít na konci srpna.

Hana Helsnerová