Jak dnes zakladatelka školy, Kateřina Spiess-Velčovská, s úsměvem dodává: „Nenechali jsme se zaskočit. Podařilo se nám tehdy zajistit prostory v centru Frankfurtu, takže školu jsme nakonec otevřeli pro všechny zájemce.“

V září 2011 škola přijala dalších 40 školáků a přestěhovala se do větších prostor. K dnešnímu dni Česká škola bez hranic Rhein-Main vyučuje děti s českými kořeny ve věku od 18 měsíců do 15 let a rodiny do ní pravidelně dojíždějí až z okruhu 100 km. Škola začala jako spolek rodičů, dnes přerostla v nestátní neziskovou organizaci a rozšířila svou činnost o řadu doprovodných aktivit, zájmové kroužky a kurzy češtiny a němčiny pro dospělé. V roce 2019 žáci školy dokonce zasadili v centru Frankfurtu, v parku Rothschildů, Lípu Václava Havla. Dětem se tak podařilo vytvořit veřejné místo pro setkávání Čechů.

Kateřina Spiess-Velčovská dodává: „Při založení školy nás vůbec nenapadlo, jakou cestu vlastně ujdeme. Našim cílem bylo podpořit rodiče ve vícejazyčné výchově a vytvořit ve Frankfurtu možnost k seznámení se. Chtěli jsme zkrátka umožnit dětem najít si česky mluvící kamarády a rodičům nabídnout jednou týdně možnost navázat kontakty a vyměnit si zkušenosti. Dnes vyučujeme ve výchovně-vzdělávacím, kulturním a společenském CZENTRU Čechů a Slováků, které jsme v listopadu 2020 otevřeli pro českou a slovenskou komunitu. Setkávat se můžeme sedm dní v týdnu nejen v České, ale také ve Slovenské škole Rhein-Main. Samozřejmě nyní omezeně kvůli aktuální epidemii.“

Logo.Zdroj: Kateřina Spiess-Velčovská

Děti se v České škole bez hranic Rhein-Main učí mluvit, číst a psát česky a zároveň získávají znalosti o českých reáliích. Žáci se aktivně účastní různých soutěží napříč světem a učitelé pravidelně absolvují kurzy pro rozšíření kvalifikace. Dle podkladů prošlo českou školou ve Frankfurtu přes 400 dětí a někteří absolventi se do ní začínají vracet jako učitelé a asistenti. Na provozu České školy bez hranic Rhein-Main se dnes podílí takřka 30 profesionálů, dokonce i z řad seniorů z místní komunity, kteří jako pamětníci žákům vyprávějí o svém životě. Česká škola bez hranic Rhein-Main může jako jedna z mála vydávat osvědčení platná v České republice, neboť je smluvním partnerem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

A jaké přání mají vyučující ze školy? Helena Ennis působí ve škole od jejího založení, vede předškolní výchovu a kurzy pro dospělé: „V první řadě věřím, že se co nejdříve vrátíme do školy. Společné zážitky dětí zkrátka ani ta nejlepší distanční výuka nenahradí. Osobní kontakt vrstevníků je klíč k osvojení si češtiny na úrovni mateřštiny. No a potom máme už dlouho v šuplíku koncept otevření české miniškoličky pro děti ve věku 3-6 let v průběhu týdne. Tak snad se nám podaří co nejdříve začít, už se na to moc těším!“

Kateřina Spiess-Velčovská, zakladatelka školy