Vznik Československa 28. října bývá v Sazovicích každoročně slaven položením květin u památníku T. G. Masaryka lampionovým průvodem a následným ohňostrojem. Nastalá situace však všechno zmařila a tak museli všichni zůstat doma. Proto Obecní úřad Sazovice vyzval své spoluobčany, aby zapálili v 18 hodin u svých domů symbolicky lucerny, lampiony, svíčky nebo vydlabané dýně a tím vnesli světlo do ulic a uliček své vísky.

V Sazovicích u svých domů symbolicky zapálili lucerny, lampiony, svíčky nebo vydlabané dýně. | Foto: Marie Brychtová

Je velmi potěšující, kolik světla se v obci objevilo. Velké díky patří všem, kteří se do této akce zapojili. Tato doba není dobou radostnou, ale doufejme, že přijde to vytoužené světlo i do našich životů a příští rok oslavíme vznik naší krásné republiky ve zdraví společně, tak jako v předchozích letech.