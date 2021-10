Porota, která hodnotila nejlepší guláš, měla letos velmi těžkou práci. Návštěvníci z řad veřejnosti měli možnost ochutnat vzorky všech gulášů a jedna z vyhlašovaných kategorií byla i cena diváků – každý návštěvník měl díky vstupence možnost dát hlas jednomu z vařících týmů – a nakonec se diváci shodli s porotou – v obou kategoriích zvítězili místní mladí „masterchefové“ s Boeuf bourguignon gulášem.

To už měli za sebou své fotbalové klání starší páni, kteří si to mezi sebou rozdali jako Horní konec proti Dolnímu konci. Do zápasu se zapojil i místní duchovní správce, otec Jaroslav, který byl současně nejstarším mužem na hřišti. Ten všem dokazoval, že věk je jenom číslo a fyzicky předčil všechny mladší spoluhráče i protihráče. Byli jsme tak svědky zajímavého povzbuzování, kdy kromě peprných výrazů bylo slyšet i výkřiky typu: „výborně velebnosti“, popřípadě „nahrajte otče“ … V tomto případě výsledek nebyl podstatný, ale chlapi z Dolního konce budou dlouhou dobu kolegům z Horního konce připomínat své vítězství 4:1.

A kdo ještě neměl dost jídla, pití či sportu, mohl do podvečerních hodin poslouchat nebo i tancovat s country kapelou Pěšáci. Ti vytahovali z rukávu jeden osvědčený hit za druhým a taneční parket se nakonec zaplnil. Kdo nepřišel – může jen litovat. Ti co dorazili, byli maximálně spokojení a už se těší na další ročník – příští rok na začátku podzimu ….

Josef Hutěčka, starosta Březnice