Současně se take otevírá areál pro veřejnost, která v hojném počtu chodí nejenom ochutnat různé druhy guláše, ale řeší si tak sobotní (a někdo i nedělní) oběd. Aby toho nebylo málo, součástí této akce je i sportování – své fotbalové síly proti sobě změří starší páni Dolního konce a Horního konce. Přátelský fotbálek začíná ve 13 hodin.

Dvě tradiční akce se chystají na konci září v Březnici. Obě dvě se díky nouzovému stavu v loňském roce konat nemohly, a o to více se těšíme na ty letošní. V sobotu 25. září se ve Sportovním areálu uskuteční soutěž ve vaření – Březnický guláš. Soutěžní týmy startují v dopoledních hodinách, aby stihly odevzdat vzorek svého guláše porotě kolem 14 hodiny. To už bude na podiu začínat své představení country kapela Pěšáci.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.