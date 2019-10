Chcete se naučit nové country písně, doladit zapomenuté texty ke zpříjemnění letní atmosféry u táborových ohňů nebo si zazpívat a prožít zajímavé chvilky u kytary v doprovodu Jirky Veselého? To jste si mohli užít u nás v Halenkovicích, a to v tamní knihovně před pár dny.

Rádi navazujeme na naše tradice. Pondělními setkáními se vracíme k naší asi nejznámější tradici - "Co Čech, to muzikant". Když se zeptáme našich předků na jejich zkušenosti s muzicírováním, mnoho z nich umělo hrát na hudební nástroj a všichni se nebáli zpívat.

Jak zjišťujeme v současnosti, když už se najde někdo, kdo vezme kytaru k táboráku a umí na ni zahrát, nemá zase parťáka ke zpěvu. Většina lidí, se kterými mluvím, si v lepším případě posteskne, že si nepamatuje texty, v horším, že má přímo zakázáno zpívat.

V Halenkovicích žije bývalý učitel také hudební výchovy, který u svých žáků pěstoval lásku ke country hudbě. Před velkými prázdninami jsme ho oslovili, zda by se jeho kytara mohla rozeznít v prostorách místní knihovny. A tak vznikl pondělní kurz

"táborákových písní" pro širokou veřejnost, jehož cílem je opět zažehnout touhu po společném zpěvu. Odměnou malým i velkým zpěvákům by měl být táborák, který bychom rádi uspořádali před vypuknutím velkých prázdnin.

Máme za sebou dvě setkání a na našem písničkovém kontě či ve zpěvníku už více než 10 písní. Aktuální repertoár tvoříme přímo na setkáních - u dětí samozřejmě vede písnička "Okoř", a hned vzápětí "Hrobař".

Ne moc country? Ale za to se u ní báječně bavíme. Mezi další oblíbené kousky patří: Tři kříže, Hudsonský šífy, Severní vítr, Hlídač krav, Bedna od whisky… Čekají nás písničky jako Rodné údolí, Rosa na kolejích… A pak co nás zrovna "cvrkne do nosu". Sejdeme se opět v pondělí 4. listopadu od 15.30 hodin a v místní knihovně zpíváme do 17 hodin.

Pavlína Bieberlová, Halenkovice