V Jasenné mají 6 nových občánků. Další vítání se uskuteční, až to situace dovolí

Letos se začátkem podzimu v naší obci konalo slavnostní vítání malých Jaseňánků mezi společenstvo obce Jasenná. Byť bylo zapotřebí dodržet všechna přísná opatření, na slavnostním vyznění akce to neubralo. A tak jsme mohli nechat rodičům podepsat pamětní listy do knihy narozených dětí, a to například malému Jonáškovi, Karolínce, Toníčkovi, Lindě.

V Jasenné mají 6 nových občánků. | Foto: Dana Daňová, starostka Jasenné