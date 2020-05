Jak se uvádí přímo na stromě přání: "Nestačí si věci jen přát, musí se pro ně i něco udělat. "

Jenže v nouzovém stavu se toho moc dělat nedá. A tak nám často zbývají jen ta přání. Nenechávejme si je pro sebe. Dejme vědět, co si v době pandemie koronaviru nejvíc přejeme, z čeho máme obavy, co nám chybí nebo na co se těšíme. Ukažme, že v tom nikdo není sám.

Jak na to? Napište svá přání na papír ve tvaru listu a vhoďte do schránky, která visí na stromě přání. Strom přání stojí na rohu Masarykovy ulice a ulice U Štávnice (u Měststkého domu kultury Elektra) v Luhačovicích. Povolaná listonoška tuto poštu pravidelně vybírá a přání věší na strom.

Nemůžete si procházku dovolit? Ozvěte se listonošce, která vaše listy bezpečne vyzvedne. Těšíme se na vaše přání a věříme, že se brzy vyplní. Telefonní číslo: 732 324 634, pošta bezlistová: stromprani@gmail.com

Gabriela Gergelová, Luhačovice