Probíhaly zde takzvané trojzkoušky, při kterých se snažily soutěžní týmy uspět na různě konstruovaných tratích. A to postupně v několika růzých kategoriích podle velikosti psů a výkonosti. Ve spoustě případů zdolali pejsci podle povelů svého pána danou trať velmi rychle a s minimem chybiček. I těm, kterým to tentokrát nevycházelo tak dobře, ale ostatní kolegiálně za jejich výkon zatleskali.

Z Ratíškovic přijela na závody Anna Kotásková, spolu s ní i fenka Dasha a pejsek Sid.

"Dělám agility už devět let. Mám radost, že se teď po uvolnění opatření dá zase trénovat a jezdit na závody. Už minulý týden jsme byli na závodech v Třešti a teď jsme tady," poznamenala Kotásková. A co se jí na tomto sportu nejvíce líbí? "Spojení toho, že je to o tom týmu pes-člověk, kteří si spolu zaběhnou a musí být sehraní."

Nikola Synek