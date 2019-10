Vítání a oslavování podzimu se v Sazovicích už tradičně neslo v duchu velké Drakiády s hledáním pokladu, kterou letos pořádalo místní uskupení HaŠLeRGy. Ta se letos uskutečnila v neděli 20. října 2019 od 14 hodin na výletišti Zahrázovém.

V Sazovicích si užili velkou Drakiádu | Foto: Lucie Ondíková

I letos díky úžasně větrnému a slunečnému počasí přišla na tuto akci spousta lidí a my doufáme, že si to zde všichni bezvadně užili. Děti si kromě samotného pouštění draků mohly užít jízdu na ponících, zaskákat si na skákacím hradu od VH-Atrakcí. Rozjet to mohly také na koloběžkách od společnosti OtroKolo, případně se mohly zkrášlit u malování na obličej. O rukodělné činnosti se postarala dílnička skládání papírových vlaštovek a také Pískohraní paní Uhlířové. O cukrovou vatu a spoustu dalších dobrot také nebyla nouze: dopřát si všichni mohli langoš, sazovjáček bavoráček, vynikající alko i nealko punč nebo svařák.