Jelikož veškeré amatérské soutěže, včetně mládežnických soutěží byly fotbalovou asociací zrušeny již v průběhu března 2020, byl o náš turnaj mimořádný zájem a S. K. Tlumačov jako pořadatel se dostal do nezáviděníhodné situace. Museli jsme účast na turnaji odmítat desítkám klubů, které se chtěly zúčastnit, ale byli jsme limitováni jednak kapacitou fotbalového areálu a dále počtem osob povolených pro hromadné akce.

Turnaje se zúčastnilo celkem 15 týmů, které byly rozděleny dle věku do tří kategorií: mladší žáci (r. 2007 a ml.), starší přípravka (r. 2009 a ml.) a mladší přípravka (r. 2011 a ml.). Mladí fotbalisté předváděli skvělé výkony podporováni vděčnými diváky z řad rodičů či prarodičů, a přestože měli za sebou vynucenou přestávku v tréninkovém procesu, tak na radosti ze hry, zapálení pro kopanou, jim to v žádném případě nic neubralo a dokázali se vyrovnat i s tropickými teplotami, které kolem poledne začaly panovat.

Po sečtení výsledků všech zápasů bylo stanoveno toto konečné pořadí:

- mladší přípravka

1. TJ Ludslavice, 2. SK Břest, 3. SK Tlumačov A,

- starší přípravka

1. TJ Ludslavice, 2. SK Tlumačov, 3. FK Malenovice,

- mladší žáci

1. TJ Těšnovice, 2. FC ELKO Holešov, 3. SK Tlumačov.

Ve všech kategoriích se tedy domácí fotbalisté radovali z medailového umístění, a to vzhledem k velmi silné konkurenci, kdy týmy z mnohem větších klubů na medaile nedosáhly (např. SK Baťov 1931, Spartak Hulín), musíme považovat za úspěch našich fotbalistů. Dále je zde zcela jistě na místě poděkovat všem trenérům, kteří se starají o mládežnickou kopanou v Tlumačově a to p. Hrdinovi, Ostrčilíkovi, Machovskému, Bielikovi, Červenkovi a p. Skácelovi, bez jejichž obětavé práce by u nás mládežnická kopaná nefungovala. Nejlepšími hráči jednotlivých mužstev SK Tlumačov byli Vojtěch Pospíšil (ml. žáci), Kamil Bilík (st. přípravka), Marek Janál a Pavel Stašiak (ml. přípravka).

Na závěr bych chtěl poděkovat všem členům S. K. Tlumačov za vzornou přípravu a organizaci celého turnaje a samozřejmě všem sponzorům, bez kterých by se tato akce nemohla uskutečnit, a to konkrétně – Obec Tlumačov, Síť 21 Otrokovice, REMO CZ, MP Projekt Zlín, TIPPLER group Uherský Brod.

Za S.K. Tlumačov Pavel Karlík