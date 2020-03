Už od rána se z parkoviště za Obchodňákem linula nejen vůně zabíjačkových specialit všeho druhu, ale i stylový hudební podkres harmonikáře. Klobásy, jitrnice, jelita, tlačenku, škvarky, zabíjačkovou polévku a další lahůdky pro návštěvníky připravoval řezník Luděk Matyščák z Velkých Karlovic, který v roce 2017 vyhrál soutěž o nejlepší klobásu na Karlovském gastrofestivalu a v dalších dvou ročnících obsadil třetí příčku. Ochutnat nejen jeho klobásy tak bylo skutečným gurmánským zážitkem.

Třešinkou na dortu byly také čerstvé valašské frgály z Velkých Karlovic a koláče a další dobroty od pekařů a kuchařů pořádající Bistrotéky Valachy.

Kdo tuto akci zmeškal, bude mít ještě jednu příležitost, a to v sobotu 14. března. Valašská zabíjačka se bude konat od 9 do 14 hodin nebo do vyprodání.

Martina Žáčková, Resort Valachy Velké Karlovice