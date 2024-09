Albrecht z Valdštejna a východní Morava na prahu třicetileté války je název konference, která se uskutečnila na hradě Lukov. Mezi přednášejícími byli přední odborníci na období počátku sedmnáctého století. Tedy doby působení Albrechta z Valdštejna (1583–1634) jako spoluvlastníka lukovského, vsetínského, rymického panství. Přítomni z řad odborné i poučené veřejnosti si vyslechli dosud zjištěné informace z období příchodu Albrechta Václava Eusebia z Valdštejna do prostoru východní Moravy po jeho sňatku s bohatou Lukrécií Nekešovnou z Landeku, majitelkou mj. lukovského hradu.

V jednotlivých blocích si vzali slovo Mgr. Ph.D. Dalibor Janiš z Ostravské univerzity či zástupce NPÚ Kroměříž Mgr. Radim Vrla, který účastníkům konference představil nekešovské a valdštejnské stavby na východní Moravě.

„Projekt Lukrécie a Albrecht se vrací je jedním z aktiv, které vznikly kolem roku 2019, kdy jsme se ve spolupráci s Mgr. Evou Vaníčkovou, vedoucí antropologické laboratoře Moravského zemského muzea začali zabývat vizualizací tváře Lukrécie Nekešové. Pokud by podařila, získali bychom reálnou podobu vlastníka lukovského panství. Nabízí se také možnost genetického a antropologického zkoumání nejen ostatků Lukrecie, ale i jejího manžela Albrechta. Je výzvou odpovědět na zásadní valdštejsnské otázky. Dnešní konference je dalším střípkem skládanky historie hradu Lukova,“ vysvětlil Jiří Holík, vedoucí správy hradu Lukov a hlavní organizátor projektu.

Přednášející doc. JUDr. Marek Starý, Ph.D. z Karlovy univerzity rozvedl téma Moravské peníze v českých obchodech - s otázkou, jestli právě peníze z dědictví rodu Nekešů stály za Valdštejnovým vzestupem.Historický ústav AV ČR Praha zastoupený Tomášem Sterneckem přišel s podnětným tématem Brno ve spárech válečníků – katoličtí velitelé po pádu stavovského povstání. Oživením konference byla přednáška Čeňka Pavlíka, který pohovořil o historických kachlích, které se našly na hradě Lukov a dalších moravských panstvích. Přítomné pozdravil samotný Albrecht z Valdštejna v podání spolupracovníka frýdlantského zámku Zdeňka Kočovského.

„O Valdštejnovi víme více z jeho další, polukovské éry. Začal jako voják, dal se do služeb císaře a měl vojenskou, tvrdou povahu. Ale to neznamená, že by musel být krutý. Byl cílevědomý, ale to byla v té době spousta jiných. Jisté je, že Lukrécie i Albrecht byli zbožní a ta víra nebyla předstíraná, ale pravdivá, byli katolíci. Řada historiků má subjektivní pocity, ale většinou známe z té doby jen věci majetkové a ty nám o povaze člověka moc neřeknou,“ vysvětlil Dalibor Janiš z Ostravské univerzity.Záštitu nad konferencí převzal hejtman Zlínského kraje Radim Holiš. Výstupem z konference Albrecht z Valdštejna a východní Morava.

Olga Skovajsová, Spolek přátel hradu Lukova